TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 6 - Ceyhan Spor: 0

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, ligin 10. haftasında konuk ettiği Ceyhan Spor'u 6-0 mağlup etti.

Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Engin Atmaca, Sezgin Altun, Suat Fidan

Belediye Derincespor: Taha Ayan, Bertuğ Başdemir (Sercan Uslu dk. 72), Efe Karaoğlu, Mehmet Tosun (Kadir Torbacı dk. 72), Melih İnan, İlker Cihan, Ramazan Özkabak (Uğurcan İkikardeş dk. 58 ), Tayfun Kırca, Berkay Çakır, Muammed Enes Yılmaz (Mert Somay dk. 58), Mesut Can Tunalı (Ahmet Hakan Demirli dk. 78)

Teknik Direktör: Murat Parlak

Ceyhan Spor: Nusret Can Körümdük, Abdulkadir Çelik (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 63), Mustafa Köroğlu, Fatih Yılmaz (Selçuk Öztürk dk. 46), Zekeriya Çakırca (Kemal Temel dk. 14) , Mert Canpolat, Muhammed Şahin (İbrahim Aksu dk. 72), Abdurrahman Emek, Emre Alan, Okan Saraçoğlu (Berkay Tekin dk. 63), Yunus Nas

Teknik Sorumlu: Ali İbrahim Yücel

Sarı Kart: Zekeriya Çakırca (Ceyhan Spor)

Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk.4, 25, 45, 54), Bertuğ Başdemir (dk. 51), Mert Somay (dk. 72) (Belediye Derincespor)