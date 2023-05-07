TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 8 - Şile Yıldızspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 32. haftada Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Şile Yıldızspor'u 8-0 mağlup etti
Stat: Derince Belediyespor
Hakemler: Ferhan Kestanoğlu, Ahmet Şimşek, Kürşathan Akın
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır, Muhammet Fatih Yıldırım, Mehmet Tosun (Bertuğ Başdemir dk. 65), Uğurcan İkikardeş, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Alihan Bel dk. 77), İlker Cihan (Tarık Mayhoş dk. 65), Tayfın Kırca, Ahmet Keleş (Erdi Can Şehit dk. 72), Uğurcan Bekçi (Eren Bayraktar dk. 65)
Şile Yıldızspor: Bartu Kaya, Kadir Bilimlier, Çağlar Özel, Saffet Gurur Yazar (İsmail Hasan Bakkal dk. 46), Barış Şen, Süleyman Selak, Mert Sarı (Yusuf Oral dk. 46), Ali Han Aydın (Oğuzhan Demir dk. 46), İsmail Baran Karakoç, Mehmet Avcı (Emre Yucak dk. 46), Birkan Gözel (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 26)
Goller: Uğurcan İkikardeş (dk. 5), Uğurcan Bekçi (dk. 11), Ahmet Keleş (dk. 44, 45+2), Bertuğ Başdemir (dk. 67 pen.), Alihan Bel (dk. 78), Eren Bayraktar (dk. 81), Erdi Can Şehit (dk. 83) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Mehmet Akif Şerifoğlu, İsmail Baran Karakoç (Şile Yıldızspor)