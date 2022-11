TFF 3. Lig: Belediye Derincespor:2 - 1922 Konyaspor:0

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor 14. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 1922 Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha

Hakemler: Engin Atmaca, Aykut Yılmaz, Volkan Boz

Belediye Derincespor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı (Hasan Bekil dk.79), Bertuğ Başdemir, Tufan Deniz Gelen (Berkay Çakır dk.90+2), Furkan Gedik (Osman Can Güleryüz dk. 90+2), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Sercan Uslu, Uğurcan Bekçi (Denizalp Özdemir dk.14 (Fatih Cin dk.79))

Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Tamer Aşık

Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz

1922 Konyaspor: Ozan Can Oruç, Bartu Baladin ( Ali Karakaya dk.46), Murat Karadeniz, Hüseyin Biber (İsmail Can Çavuşluk dk.46), Seçim Can Koç, Batuhan Türk (Seyit Mehmet Söğüt dk.46), Hüseyin Mert Uyanıker (Emre Pehlivan dk.81), Yaşar Kavas, Kaan Mert Nasırcılar (İsmail Cem Kara dk.46), Cihat Aktaş, Erkan Sasa

Yedekler: Ali Rıza Kırmızıtaş, Abdulsamet Kaya

Teknik Direktör: Çağdaş Çankaya

Sarı Kartlar: Sercan Uslu, Kadir Torbacı, İlker Günay (Belediye Derincespor), Bartu Baladin, Batuhan Türk, Yaşar Kavas (1922 Konyaspor)

Goller: Efe Karaoğlu (dk.32) (p), Fatih Cin (dk.90+8) (Belediye Derincespor)