TFF 3. Lig: Belediye Derincespor:2 - 1922 Konyaspor:0

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor 14. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 1922 Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Engin Atmaca, Aykut Yılmaz, Volkan Boz
Belediye Derincespor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı (Hasan Bekil dk.79), Bertuğ Başdemir, Tufan Deniz Gelen (Berkay Çakır dk.90+2), Furkan Gedik (Osman Can Güleryüz dk. 90+2), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Sercan Uslu, Uğurcan Bekçi (Denizalp Özdemir dk.14 (Fatih Cin dk.79))
Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Tamer Aşık
Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz
1922 Konyaspor: Ozan Can Oruç, Bartu Baladin ( Ali Karakaya dk.46), Murat Karadeniz, Hüseyin Biber (İsmail Can Çavuşluk dk.46), Seçim Can Koç, Batuhan Türk (Seyit Mehmet Söğüt dk.46), Hüseyin Mert Uyanıker (Emre Pehlivan dk.81), Yaşar Kavas, Kaan Mert Nasırcılar (İsmail Cem Kara dk.46), Cihat Aktaş, Erkan Sasa
Yedekler: Ali Rıza Kırmızıtaş, Abdulsamet Kaya
Teknik Direktör: Çağdaş Çankaya
Sarı Kartlar: Sercan Uslu, Kadir Torbacı, İlker Günay (Belediye Derincespor), Bartu Baladin, Batuhan Türk, Yaşar Kavas (1922 Konyaspor)
Goller: Efe Karaoğlu (dk.32) (p), Fatih Cin (dk.90+8) (Belediye Derincespor)