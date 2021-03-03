TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup 24. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği kendi sahasında ağırladığı Belediye Kütahyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Darıca İlçe Stadı
Hakemler: Tolga Tugay İnan, Mutlu Çiğdem, Melih Tan,
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Baha Kısacık, Selman Sevinç (Ahmet Özer dk. 65), Erdem Dikbasan (Ahmet Kutluer dk. 78), Onuray Köse (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 77), Metin Güler, Yusuf Bildik, Emre Alan (Faik Kartal Duran dk. 86 ?), Fahrettin Bıyıklı,
Yedekler: Gürkan Hervenik, Halil İbrahim Şagar, Hüseyin Seylığlı
Teknik Direktör: Özcan Sert
Belediye Kütahyaspor: Osman Mert Göktepe, Murat Demirezen, Emrah Dağ, Enes Nalbantoğlu (Hazarhan Karaca dk. 88 ?), Tuncay Fındıkçı (Ömer Yanık dk. 81 ?), Güven Güneri (Ali Han Aydın dk. 80 ?), Ahmet Üner, Erdem Onur Beytaş (Muhammet Enes Gök dk. 82 ?), Emir Miray Köksal, Fatih Aydın, Alican Tez (Bora Taşdemir dk. 87 ?)
Yedekler:Doğukan Özçimen, Umut Kadir Kiraz,
Teknik Direktör: Polat Çetin
Gol: Güven Güneri (dk. 58) (Belediye Kütahyaspor)
Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı, Onuray Köse, Yusuf Bildik (Darıca Gençlerbirliği), Bora Taşdemir, Mert Göktepe, Hazarhan Karaca (Belediye Kütahyaspor)