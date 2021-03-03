İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup 24. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği kendi sahasında ağırladığı Belediye Kütahyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Stat: Darıca İlçe Stadı


Hakemler: Tolga Tugay İnan, Mutlu Çiğdem, Melih Tan,


Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Baha Kısacık, Selman Sevinç (Ahmet Özer dk. 65), Erdem Dikbasan (Ahmet Kutluer dk. 78), Onuray Köse (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 77), Metin Güler, Yusuf Bildik, Emre Alan (Faik Kartal Duran dk. 86 ?), Fahrettin Bıyıklı,


Yedekler: Gürkan Hervenik, Halil İbrahim Şagar, Hüseyin Seylığlı


Teknik Direktör: Özcan Sert


Belediye Kütahyaspor: Osman Mert Göktepe, Murat Demirezen, Emrah Dağ, Enes Nalbantoğlu (Hazarhan Karaca dk. 88 ?), Tuncay Fındıkçı (Ömer Yanık dk. 81 ?), Güven Güneri (Ali Han Aydın dk. 80 ?), Ahmet Üner, Erdem Onur Beytaş (Muhammet Enes Gök dk. 82 ?), Emir Miray Köksal, Fatih Aydın, Alican Tez (Bora Taşdemir dk. 87 ?)


Yedekler:Doğukan Özçimen, Umut Kadir Kiraz,


Teknik Direktör: Polat Çetin


Gol: Güven Güneri (dk. 58) (Belediye Kütahyaspor)


Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı, Onuray Köse, Yusuf Bildik (Darıca Gençlerbirliği), Bora Taşdemir, Mert Göktepe, Hazarhan Karaca (Belediye Kütahyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.