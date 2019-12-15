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TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 17. haftasında Darıca Gençlerbirliği, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Darıca İlçe


Hakemler: Mehmet Türkmen, Erol Ernek, Özgür Tolga Özcan


Darıca Gençlerbirliği: Hasan Göksu, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu (Emre Alan dk. 46), Ahmet Özer (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 68), Onuray Köse, Selman Sevinç, Metin Güler, Ferhat Çoban, Ahmet Kutluer (Nebi Tiryakioğlu dk. 71), Atakan Aybastı, Hüseyin Seğiyli


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Muhammet Ali Kurt, Youssef Yeşilmen (Turgay Yıldırım dk. 90+2 ?), Emre Gemici (Emre Fırtına dk. 77), Onur Ural, Alper Yener, Savaş Yılmaz (Muhammet Emin Balcılar dk. 83 ?), Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Okan Duran


Sarı kartlar: Emre Alan, Ferhat Çoban (Darıca Gençlerbirliği)

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