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TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Batman Petrol Spor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, 21. hafta erteleme maçında konuk ettiği Batman Petrol Spor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Gölcük İlçe Stadı


Hakemler: Emre Bulut, Fatih Söyler, Kadir Günal


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Veli Ortakçı, Furkan Özyapı, Ali Mert Işık, Cihan Halil (Barış Şen dk. 61), Mustafa Serkan Koparan (Furkan Yiğit dk. 74), Yunus Özdemir, Selçuk Çalışır, Bilal Yener Arıca (Ferhat Aras dk. 74), Emirhan Atilla (Coşkun Güner dk. 86 ?), Berkan Durdu


Yedekler: Gürkan Arıkan, Kadir Öge, Tunahan Köse


Teknik Direktör: Adil Kuru


Batman Petrol Spor: Akın İsmail Köroğlu, İbrahim Yakup İnal, Erdi Bakırcı, Okan Toprak, Hüseyin Çiray (Melik Yeğin dk. 90 ?), Aykut Sevim (Furkan Parsak dk. 72), Onur Alkan (Aydın Aslan dk. 82 ?), Abdulsamet Kırım, Özgen Erdem, Muhammet Sercan Türkeri, Umut Aslan


Yedekler: İbrahim Akıncı, Hakan Esa, Umut Çakar, Emre Kars


Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı


Goller: Özgen Erdem (dk. 90+4 pen.) (Batman Petrol Spor)


Sarı Kartlar: Yener Arıca, Yunus Özdemir, Furkan Yiğit, Coşkun Güner (Gölcükspor), Okan Toprak, İbrahim İnal, Hüseyin Çiray (Batman Petrol Spor)

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