TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Batman Petrol Spor: 1

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, 21. hafta erteleme maçında konuk ettiği Batman Petrol Spor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Gölcük İlçe Stadı

Hakemler: Emre Bulut, Fatih Söyler, Kadir Günal

Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Veli Ortakçı, Furkan Özyapı, Ali Mert Işık, Cihan Halil (Barış Şen dk. 61), Mustafa Serkan Koparan (Furkan Yiğit dk. 74), Yunus Özdemir, Selçuk Çalışır, Bilal Yener Arıca (Ferhat Aras dk. 74), Emirhan Atilla (Coşkun Güner dk. 86 ?), Berkan Durdu

Yedekler: Gürkan Arıkan, Kadir Öge, Tunahan Köse

Teknik Direktör: Adil Kuru

Batman Petrol Spor: Akın İsmail Köroğlu, İbrahim Yakup İnal, Erdi Bakırcı, Okan Toprak, Hüseyin Çiray (Melik Yeğin dk. 90 ?), Aykut Sevim (Furkan Parsak dk. 72), Onur Alkan (Aydın Aslan dk. 82 ?), Abdulsamet Kırım, Özgen Erdem, Muhammet Sercan Türkeri, Umut Aslan

Yedekler: İbrahim Akıncı, Hakan Esa, Umut Çakar, Emre Kars

Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı

Goller: Özgen Erdem (dk. 90+4 pen.) (Batman Petrol Spor)

Sarı Kartlar: Yener Arıca, Yunus Özdemir, Furkan Yiğit, Coşkun Güner (Gölcükspor), Okan Toprak, İbrahim İnal, Hüseyin Çiray (Batman Petrol Spor)