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TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - Çarşambaspor: 1

0 mağlup oldu.




Stat: Gölcük Şehir


Hakemler: Şevket Teker, Muhammet Ali Doğan, Tolga Atasoy


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Miran Avcı, Veli Ortakçı, Oğuzhan Türkmen (Adem Parlak dk. 78), Furkan Özyapı (Enes Dada dk. 86 ?), Batuhan Boyoğlu (Barış Şaffak dk. 79), Barış Şen (Tayfun Bebek dk. 80 ?), Ali Mert Işık, Errad Şekerci, Furkan Yiğit, Berkan Durdu


Çarşambaspor: Eren Yılmaz, Kaan Dorak, Oğuzhan Yıldırım, Mete Han Genç (Metin Karakan dk. 88 ?), Serhan Yılmaz, Kemal Sabri Bayraktar (Hasan Küçük dk. 77), Aykut Topal, Abdulkadir Yıldırım, Murat Kürüm (Muhammet Can Öztürk dk. 90 ?), Erhan Tatlıdil, Muhammet Mustafa Doğan


Gol: Oğuzhan Yıldırım (dk. 58) (Çarşambaspor)


Sarı kartlar: Berkan Durdu, Veli Ortakçı (Gölcükspor), Oğuzhan Yıldırım, Mete Han Genç, Kemal Sabri Bayraktari Metin Karakan (Çarşambaspor)

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