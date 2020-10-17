TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0

0 berabere kaldı.
Stat: Gölcük Şehir
Hakemler: Şeref Taştan, Mehmet Şenkaya, Uğur Çakmak
Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Miran Avcı, Kadir Öge (Yunus Özdemir dk. 78), Veli Ortakçı, Oğuzhan Türkmen (Enes Dada dk. 89 ?), Furkan Özyapı (Tayfun Bebek dk. 89), Batuhan Boyoğlu, Ferhat Aras, Barış Şen (Furkan Yiğit dk. 78), Ali Mert Işık, Berkan Durdu
Yedekler: Gürkan Arıkan, Arif Acar, Selçuk Çalışır
Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan
İçel İdman Yurdu SK: Sertaç Güzel, Gökcan Gelmen, Emrullah Yıldırım (Tunahan Ergül dk. 16), Yaşar Çetin (Hakkı Tosun dk. 73), Burak Ziyattin Altındaş, Fazlı Ayan (Sebahattin Genç dk. 73), Uğur Ayhan, Caner Yılmaz (Ömer Önder dk. 73), Ekrem Aydemir, İsmail Köse (Mahmut Metin dk. 32), Aslan Gök
Yedekler: Samet Biler, Burak Bilgen
Teknik Direktör: İbrahim Baş
Sarı Kartlar: Berkan Durdu (Gölcükspor), Tunahan Ergül (İçel İçel İdmanyurdu SK)