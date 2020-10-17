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TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 - İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0

0 berabere kaldı.



Stat: Gölcük Şehir


Hakemler: Şeref Taştan, Mehmet Şenkaya, Uğur Çakmak


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Miran Avcı, Kadir Öge (Yunus Özdemir dk. 78), Veli Ortakçı, Oğuzhan Türkmen (Enes Dada dk. 89 ?), Furkan Özyapı (Tayfun Bebek dk. 89), Batuhan Boyoğlu, Ferhat Aras, Barış Şen (Furkan Yiğit dk. 78), Ali Mert Işık, Berkan Durdu


Yedekler: Gürkan Arıkan, Arif Acar, Selçuk Çalışır


Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan


İçel İdman Yurdu SK: Sertaç Güzel, Gökcan Gelmen, Emrullah Yıldırım (Tunahan Ergül dk. 16), Yaşar Çetin (Hakkı Tosun dk. 73), Burak Ziyattin Altındaş, Fazlı Ayan (Sebahattin Genç dk. 73), Uğur Ayhan, Caner Yılmaz (Ömer Önder dk. 73), Ekrem Aydemir, İsmail Köse (Mahmut Metin dk. 32), Aslan Gök


Yedekler: Samet Biler, Burak Bilgen


Teknik Direktör: İbrahim Baş


Sarı Kartlar: Berkan Durdu (Gölcükspor), Tunahan Ergül (İçel İçel İdmanyurdu SK)

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