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TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Altındağ: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor, evinde ağırladığı Altındağspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Gölcük İlçe Stadı


Hakemler: Volkan Şeker, Ömer Karakaya, Coşkun Yalçın


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Ferhat Aras, Kadir Öge, Miran Avcı, Veli Ortakcı, Furkan Özyapı (Selçuk Çalışır dk. 83 ?), Yunus Özdemir (Enes Dada dk. 70), Oğuzhan Türkmen (Ali Mert Işık dk. 86 ?), Batuhan Boyoğlu (Barış Şaffak dk. 87 ?), Barış Şen, Furkan Yiğit


Altındağspor: Süleyman Çamlıca, Gürkan Alver, Gökhan Şahin, Emre Toptan, Emrah Sürücü, Bayram Can Alyurt, Timuçin Aşcıgil (Tunahan Akpınar dk. 42), Utku Doğan (Onur Erdem Günel dk. 25), Alperen Doğan, Fatih Karslı (Ercan Güneri dk. 75), Furkan Güneş


Gol: Barış Şen (dk. 10) (Gölcükspor)


Sarı Kartlar: Barış Şen, Miran Avcı (Gölcükspor), Gürkan Alver, Tunahan Akpınar (Altındağspor)

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