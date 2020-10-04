İhlas Haber Ajansı

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TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Karşıyaka: 2

1 mağlup oldu.


Stat: Gölcük Şehir


Hakemler: Yusuf Alper Abalı, Fırat Olgun, Yahya Kemal Yurtbilir


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Kadir Öge, Veli Ortakçı, Oğuzhan Türkmen, Furkan Özyapı (Coşkun Güner dk.68), Batuhan Boyoğlu, Barış Şaffak (Enes Dada dk.46), Ali Mert Işık, Selçuk Çalışır, Tayfun Bebek (Barış Şen dk.46), Berkan Durdu (Furkan Yiğit dk.68)


Yedekler: Mertcan Badur, Miran Avcı, Ferhat Aras


Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan


Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci (Battal Demirbilek dk.87 ?), Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci (Namık Barış Çelik dk.76), Muhammet Fatih Öztekin, Metin Peker, Onur Kıntaş (Burak Karapınar dk.39), İlyas Kahraman


Yedekler: Mehmet Aksoy, Özkan Duman, Mustafa Çalışkan, Anıl Çıracı


Teknik Direktör: Soner Tolungüç


Goller: Oğuzhan Türkmen (dk. 7) (Gölcükspor), Doğukan İnci (dk. 29 pen.), Hakan Kuş (dk. 54) (Karşıyaka)


Sarı Kartlar: Ali Mert Işık, Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor), Metin Peker, Arif Cılak (Karşıyaka)

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