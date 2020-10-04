TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Karşıyaka: 2

1 mağlup oldu.
Stat: Gölcük Şehir
Hakemler: Yusuf Alper Abalı, Fırat Olgun, Yahya Kemal Yurtbilir
Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Kadir Öge, Veli Ortakçı, Oğuzhan Türkmen, Furkan Özyapı (Coşkun Güner dk.68), Batuhan Boyoğlu, Barış Şaffak (Enes Dada dk.46), Ali Mert Işık, Selçuk Çalışır, Tayfun Bebek (Barış Şen dk.46), Berkan Durdu (Furkan Yiğit dk.68)
Yedekler: Mertcan Badur, Miran Avcı, Ferhat Aras
Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan
Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci (Battal Demirbilek dk.87 ?), Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci (Namık Barış Çelik dk.76), Muhammet Fatih Öztekin, Metin Peker, Onur Kıntaş (Burak Karapınar dk.39), İlyas Kahraman
Yedekler: Mehmet Aksoy, Özkan Duman, Mustafa Çalışkan, Anıl Çıracı
Teknik Direktör: Soner Tolungüç
Goller: Oğuzhan Türkmen (dk. 7) (Gölcükspor), Doğukan İnci (dk. 29 pen.), Hakan Kuş (dk. 54) (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: Ali Mert Işık, Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor), Metin Peker, Arif Cılak (Karşıyaka)