TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup 9. hafta maçında Gölcükspor, evinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gölcük
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Abdurrahman Atabay, Recep Güneş
Gölcükspor: Barış Şen (Barış Kazer dk. 88), Furkan özyapı, Emre Yüksektepe, Volkan Özcan, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, Secan Bıyıklı (Yücel Candemir dk. 73 ?), Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop (Alihan Bel dk. 70 ?)
Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen (İlker dk. 82 ?), Ergun Cengiz, Emre Fırtına (Emre Gemici dk. 78), Onur Ural, Raif Uzuner, Tugay Yıldırım, Oktay Gümüş, Okan Duran
Gol: İsmail Yüksek (dk. 90+4) (Gölcükspor)
Kırmızı kart: Raif Uzuner (Gölcükspor)
Sarı kartlar: Furkan Özyapı, Selim Dedekoç (Gölcükspor), Raif Uzuner, Muhammed Ali Kurt, Tugay Yıldırım (Nevşehir Belediyespor)