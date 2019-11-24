TFF 3. Lig: Kocaelispor: 2- Esenler Erokspor: 0

TFF 3.
Lig'in 14. haftasında Kocaelispor evinde ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Alkım Aksoy, Aydın Karsavuran, Aykut Küçük, Ceyhun Panba
Kocaelispor: Ercüment Kafkasyalı, Erdinç Karakaş, Kemal Can Aydemir, Serdar Ümit Deniz, Gökdeniz Bayrakdar (Gökay Eser dk. 84 ?), Yakup Alkan, Talha Mayhoş (Sefa Narin dk. 80 ?), Semih Karadeniz, Burak Süleyman (Mehmet Öztonga dk. 88 ?), Taha Batuhan Yayıkcı, Mesut Özdemir
Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü, Berkay Çakır, Gökcan Gelmen, Sinan Morgil, Erhan Karayer, Orhan Gülle (Emre Adiloğlu dk. 46), Efe Can Çölbekler, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Burak Can Akıncı dk. 84 ?), Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı
Goller: Yakup Alkan (dk. 5), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 63) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Yakup Alkan, Gökdeniz Bayrakdar, Serdar Ümit Deniz (Kocaelispor), Melih Kabasakal, Alper Karaman, Berkay Çakır (Esenler Erokspor)