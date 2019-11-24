İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Kocaelispor: 2- Esenler Erokspor: 0

TFF 3.

Lig'in 14. haftasında Kocaelispor evinde ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.


Stat: Kocaeli


Hakemler: Alkım Aksoy, Aydın Karsavuran, Aykut Küçük, Ceyhun Panba


Kocaelispor: Ercüment Kafkasyalı, Erdinç Karakaş, Kemal Can Aydemir, Serdar Ümit Deniz, Gökdeniz Bayrakdar (Gökay Eser dk. 84 ?), Yakup Alkan, Talha Mayhoş (Sefa Narin dk. 80 ?), Semih Karadeniz, Burak Süleyman (Mehmet Öztonga dk. 88 ?), Taha Batuhan Yayıkcı, Mesut Özdemir


Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü, Berkay Çakır, Gökcan Gelmen, Sinan Morgil, Erhan Karayer, Orhan Gülle (Emre Adiloğlu dk. 46), Efe Can Çölbekler, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Burak Can Akıncı dk. 84 ?), Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı


Goller: Yakup Alkan (dk. 5), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 63) (Kocaelispor)


Sarı kartlar: Yakup Alkan, Gökdeniz Bayrakdar, Serdar Ümit Deniz (Kocaelispor), Melih Kabasakal, Alper Karaman, Berkay Çakır (Esenler Erokspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.