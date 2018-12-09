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TFF 3. Lig: Kocaelispor: 2 - Muğlaspor: 0

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup mücadelesinde ligin 16.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup mücadelesinde ligin 16. haftasında Muğlaspor'u evinde ağırlayan Kocaelispor 2-0'lık skor ile rakibini mağlup etti.


Stat: Kocaeli


Hakemler: Ozan Ergün, Selim Konukçu, Özgür Tolga Özcan


Kocaelispor: Volkan, Fatih, Kadir, Kemal, Mert (Kerem dk. 81 ?), Gökdeniz, Sefa, Burak (Mehmet Celil dk. 88 ?), Sinan, Mesut, Ali (Murat dk. 46)


Muğlaspor: Barış, Polat, Mustafa, Selim, Ramazan (Berkay dk. 77), Zeki, Osman (Abdulsamed dk 19), Rıdvan, Murat, Fırat (Yağız dk. 62), Hakan


Goller: Sefa (dk. 26) (Kocaelispor), Hakan (dk. 36) (KK) (Kocaelispor)


Sarı Kartlar: Salim, Abdulsamet, Mustafa (Muğlaspor), Volkan (Kocaelispor)

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