TFF 3. Lig: Körfez Spor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 4

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta ligin 21. haftasında Körfez Spor, evinde ağırladığı Nevşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Kocaeli Alparslan Türkeş
Hakemler: Feridun Daldaş, Ahmet Oğuz Yılmaz, Barış Sun
Körfez Spor: Batuhan Kürkan ?, Faruk Erdoğan (Muhammed Demir dk. 25), Berat Aydın, Berat Demir, Emir Şen (Senih Sergen Şenses dk. 68), Emirhan Can, Yahya Kemal Baki, Osman Kerem Akyol, Enes Çidemli, Yasin Yeşilkır (Tayyip Seymen dk. 68), Yusuf Can Buran
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Muhammed Serdar Yazıcı, Metehan Andaç Özlü, Emre Fırtına (Uğur Durmuş dk. 72 ?), Melih Gökçek, Tunç Murat Behram, Ahmet Can Arık, Bilal Gücüyetmez, Doğancan Aynacı (Abuzer Gaffar Toplu dk. 65), Ömer Gür (Raif Uzuner dk. 79 ?), Naci Bayraktaroğlu
Goller: Metahan Andaç Özlü (dk. 5), Tunç Murat Behram (dk. 33 ve 88), Naci Bayraktaroğlu (dk. 64) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Batuhan Kürkan (dk. 23 (Körfez Spor)
Sarı kart: Doğan Aynacı (Nevşehir Belediyespor)