TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 - 52 Orduspor: 1

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor 25. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha

Hakemler: Sercan Yılmaz, Hüseyin Sepetçioğlu, Emrah Altındağ

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır, Muhammet Fatih Yıldırım, Bertuğ Başdemir (Mehmet Tosun dk. 87 ?), Uğurcan İkikardeş (Eren Bayraktar dk. 75), Abdulkerim Canlı (Mustafa Demirel dk.75), Furkan Gedik, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Ahmet Keleş, Kubilay Serbest (Uğurcan Bekçi dk.63)

Yedekler: Furkan Yardım, Tarık Mayhoş, Uğur Daşdemir

Teknik Direktör: Özgür Çetiner

52 Orduspor: Taha Ayan, Sinan Morgil, Yalçın Eycan Kaya, Nevzat Bilen, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Muhlis İstemi (Yusuf Mert Tunç dk.83), Erhan Karayer, Sefa Küpeli (Furkan Kütük dk. 90+6 ?), Özgen Erdem (Sergen İlhan dk. 68), Gökhan Erdöl (Emir Uzun dk. 83 ?)

Yedekler: Mikail Keskin, Anıl Taşdemir, Abdullah Sezgin

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Goller: Bertuğ Başdemir (dk. 74) (Belediye Derincespor), Sefa Küpeli (dk. 65) (52 Orduspor)

Sarı kartlar: Abdulkerim Canlı, Bertuğ Başdemir, Ahmet Keleş, Furkan Gedik (Belediye Derincespor), Nazmi Candoğan (52 Orduspor)