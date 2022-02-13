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TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 - Mardin 1969 Spor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup 22. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u uzatma dakikasında attığı golle 1-0 mağlup etti.



Stat: Belediye Derincespor


Hakemler: Erdal Yılmaz, Bekir Özçelik, Ahmetcan Akkoyun


Belediye Derincespor: Taha Ayan, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı (Burak Evren dk. 46 (Mehmet Tosun dk. 75)), Uğurcan İkikardeş, Melih Alcu (Bertuğ Başdemir dk. 83), Mert Somay (Barış Bozdilki dk. 32), Berkay Çakır, Muhammed Enes Yılmaz, Sercan Uslu, Mesut Can Tunalı, Muhammet Fatih Yıldırım


Teknik Direktör: Murat Parlak


Mardin 1969 Spor: Sercan Yılmaz, Beytullah Çamurlu, Rıdvan Sönmez, Serkan Özen, Sercan Besler, Sefa Korkmaz, Kubilay Serbest (Abdulkadir Özdemir dk.87), Muhammet Sait Özvardar, Alparslan Devlet Yüce, Sıddık Çelik (Harun Koç dk. 64), Özgür Kazar (Ayhan Gürbüz dk.71)


Teknik Sorumlu: Mehmet Akbulut


Goller: Bertuğ Başdemir (dk.90+4) (Belediye Derincespor)


Sarı kartlar: Özgür Kazar, Serkan Özen (Mardin 1969)

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