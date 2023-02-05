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TFF 3.Lig: Belediye Derincespor: 1 - Yomraspor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, 21. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Yomraspor'u 1-0 yendi. Maçta en çok dikkat çeken detay, sağanak nedeniyle çamur içinde kalan zeminde oyuncuların verdiği mücadele oldu.



Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha


Hakemler: Talha Öztürk, Umut Ertemel, Berk Tezcan


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Mehmet Tosun, Uğurcan İkikardeş, Melih Alcu, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Maksut Pune dk. 90+2 ?), İlker Cihan, Tayfun Kırca (Fatih Cin dk. 73), Ümitcan Ekşi (Hasan Bekil dk. 59), Ahmet Keleş, Kubilay Serbest (Uğur Daşdemir dk. 73)


Yomraspor: Ferhat Yılmaz, Zafer Ergün (Volkan Kutlu dk. 82 ?), Semih Kahraman, Uğur Kurt, Mustafa Yılmaz (Talha Enes Dege dk. 70), Ümit Bayraktar, Sertan İrkilmez (Batuhan Kayıkcı dk. 46), Hüseyin Sürmeneli, Furkan Mızrak, Berkcan Aytaç, Ali Emre Ustaalioğlu (Ökkeş Karaoğlu dk. 59)


Sarı kartlar: Ümitcan Ekşi, Volkan Mert Korkmaz (Belediye Derincespor), Berkcan Aytaç (Yomraspor)


Gol: Kubilay Serbest (dk. 69 pen.) ( Belediye Derincespor)

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