TFF 3.Lig: Belediye Derincespor:1 - Amasyaspor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin 5. haftasında ağırladığı Amasyaspor Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Celal Bayraklı, Hüseyin Otyakmaz, Ali Etlikçi
Belediye Derincespor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Ramazan Özkabak (Uğurcan İkikardeş dk.71), Bertuğ Başdemir, Mehmet Tosun (Furkan Gedik dk.83), Tufan Deniz Gelen (Berkay Çakır dk.90+1), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Uğurcan Bekçi
Amasyaspor: Taylan Arman, Enes Salih Çavdar, Can Morgül, Yahya Kemal Baki (Yusuf Emre Baran dk.73), Ahmet Buğrahan Tuncay, Emre Işık, Muhammed Can, Furkan Karabatak (Furkan Güneş dk.73), Fevzi Can Bozkuş, Arif İşçi, Arif Birşen
Goller: Mehmet Tosun (dk.17) (Belediye Derincespor), Enes Salih Çavdar (dk.16) (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Bertuğ Başdemir, Uğurcan İkikardeş, Efe Karaoğlu (Belediye Derincespor), Enes Salih Çavdar (Amasyaspor)