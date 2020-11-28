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TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 - Esenler Erokspor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup 11. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Gölcük İlçe


Hakemler: Yunus Emre Çakar, Serkan Gülçer, Eren Öksüzler,


Gölcükspor: Gökhan Yenigün, Miran Avcı, Kadir Öge, Oğuzhan Türkmen (Furkan Yiğit dk. 74), Furkan Özyapı, Batuhan Boyoğlu (Mustafa Serkan Koparan dk. 64), Ferhat Aras, Barış Şen (Coşkun Güner dk. 74), Yunus Özdemir (Enes Dada dk. 50), Selçuk Çalışır, Berkan Durdu


Yedekler: Gürkan Arıkan, Ali Mert Işık, Tunahan Köse


Teknik Direktör: Adil Kuru


Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Cenk Doğan, Onur Alkan (Taygun Vurgun dk. 77), Berk Taşkın, Abuzer Gaffar Toplu (Mert Somay dk. 30), Muharrem Öner (Hakkı Türker dk. 77), Aziz Kızılgün, Muammer Sarıkaya, Murat Kayalı, Aziz Aksoy (Hüseyin Afkan dk. 66), Samet Dağlı (Enes Soy dk. 66)


Yedekler: Yaren İzzet Sözer, Abdurrahman Kuyucu


Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel


Goller: Enes Soy (dk. 68 ve 89) (Esenler Erokspor)


Sarı Kartlar: Yunus Özdemir, Furkan Özyapı, Selçuk Çalışır, Ferhat Aras, Kadir Öge, Miran Avcı (Gölcükspor)

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