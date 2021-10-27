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"Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi" rengârenk oluyor

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde gerçekleştirdiği boyama çalışmasıyla parkı rengârenk bir görünüme kavuşturuyor.

İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde gerçekleştirdiği boyama çalışmasıyla parkı rengârenk bir görünüme kavuşturuyor.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güneşli havaları değerlendirerek parklardaki boya, bakım ve tamirat çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bakım çalışmalarıyla yenilediği Yenişehir Mahallesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde şimdi de boyama çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin, oturma grupları ve aydınlatma direklerinin boyalarını yenilemesiyle Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, daha estetik bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca, Ecaterina Nicolau'nun fırça darbeleriyle de bahçenin duvarları hayat bulurken duvar renklendirme çalışması tamamlandığında Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi daha canlı bir görünüme kavuşacak.

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