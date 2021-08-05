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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 karayolunda ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolunda ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 KG 418 plakalı Renault marka otomobil ile seyir halinde olan Muharrem Y., trafiğin yavaşlaması neticesinde kendisi de yavaşladı. Muharrem Y.'nin yavaşladığını fark edemeyen 41 T 7029 plakalı Dacia marka ticari taksi sürücüsü Hikmet T., duramayarak Muharrem Y.'nin otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Hikmet T. ve yanındaki yolcu yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Hikmet T. ve ismi öğrenilemeyen yolcu ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Muharrem Y.'nin aracında bulunan eşi ve 5 yaşındaki oğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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