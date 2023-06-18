Ticari taksi ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Bağdat Caddesi Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 41 T 3166 plakalı Hyundai marka ticari taksi ile K.P. hakimiyetindeki 41 AOJ 544 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, Peugeot marka otomobilde yolcu konumunda bulunan S.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.G. ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan polis ekiplerince her iki otomobil sürücüsüne alkol testi yapıldı. Test sonucu sürücülerin alkollü olmadığı tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.