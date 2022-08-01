İhlas Haber Ajansı

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Tır alevlere teslim oldu

Kocaeli’de seyir halindeki tır alev alev yandı.

Kocaeli'de seyir halindeki tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır ise kullanılamaz hale geldi.


Olay, sabah saatlerinde Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırdan dumanların çıktığını gören sürücü, aracı durdurdu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Tır ise küle döndü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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