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Tır dorsesi tabanındaki zuladan 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramada dorse tabanına zulalanmış halde 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramada dorse tabanına zulalanmış halde 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kocaeli'ye gelecek olan ve şoförlüklerini A.C. ve M.B. isimli şahısların yaptığı öğrenilen 2 tırda kaçak sigara taşındığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme ile kaçak sigara taşıdığı değerlendirilen 2 tırın plakaları tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde durdurulan tırlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda tırların dorselerine zulalanmış halde 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, A.C. ve M.B. isimli 2 kişi gözaltına alındı.

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