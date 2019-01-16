Tır sürücülerini soyan 2 kişi yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır garajında dinlenen uzun yol sürücülerini soyan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gebze Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki Nakliyeciler Garajı olarak bilinen tır garajında dinlenen sürücülerin araçlarında meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında araçlarda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şahsın kimlikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin takibi sonucu kimliği belirlenen Hasan N. ve Şeref A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.