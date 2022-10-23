Tıra çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit Bekirdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 74 AAS 297 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyir halinde olan 04 AAH 827 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alındı. Olay yerindeki ilk tedavilerin ardından otomobilin sürücüsü A.B., yolcular M.S., M.Ö., Z.S. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde güvenli geçişlerin sağlanması adına trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.