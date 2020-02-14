İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tırın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu ayak bileği kopan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu ayak bileği kopan yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, sabah Gölcük Atatürk Bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Müjgan E., Mustafa Ş. idaresindeki 10 AY 414 plakalı tırın çarpması sonucu yaralanarak yola düştü. Tırın altında kalan ayak bileği yerinden kopan kadın, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi sonrasında Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Müjgan E. tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.