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Tırın kupası alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir tırın kupası alev alev yandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tırın kupası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesi söndürülen yangında, tırın kupası kullanılamaz hale geldi.


Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın kupası henüz bilinmeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı. Tırın yandığını görenler ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, tırın kupası ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan yangın anı ise diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yoğun dumanlara müdahale ettiği görülüyor.

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