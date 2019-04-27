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Tırın tekerlerinden bin 420 paket kaçak sigara çıktı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırın tekerine zulalanmış bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırın tekerine zulalanmış bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında bir tırın kaçak sigara taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi sonrasında harekete geçen ekipler, tırın Karamürsel ilçesindeki geçişi sırasında operasyon düzenledi. Operasyonda seyir halinde olan S.O. idaresindeki 47 PT 891 plakalı tır durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda tırın tekerleklerine zulalanlanmış bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit eden sigaralara el koyan ekipler tarafından sürücü S.O. gözaltına alındı.

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