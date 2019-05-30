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Tırmanma Şampiyonası Kartepe'de

2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3.

2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü işbirliğinde 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Derbent-Kartepe parkurunda düzenlenecek.


4 ayrı kategoride araçların mücadele edeceği organizasyon saat 10.00-12.30 arasında gerçekleşecek antrenman çıkışları ile başlayacak. 5,30 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli yarış Kartepe Derbent beldesindeki Bayrak Tepe Cafe önünden başlayacak.


İlk çıkışı 13.00'te ikinci çıkışı 14.30'da ve üçüncü çıkışı da 16.00'da gerçekleştirilecek olan organizasyon saat 19.00 da Kartepe yolundaki Çamçeşme Restoran tesislerinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Yarış severlerin ilgiyle takip edeceği Kartepe Şampiyonası'na il ve ilçe dışından da çok sayıda misafir gelmesi bekleniyor.

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