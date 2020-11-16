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Tırnakçılık yaparak kuyumcuları dolandıran 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle altın zincir çalan yabancı uyruklu 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle altın zincir çalan yabancı uyruklu 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmit'te bir kuyumcuya giren yabancı uyruklu 3 kişi, çalışanları oyalayarak bir altın zincir çaldı. Aynı şahıslar, kasada para işlemi yaptıkları sırada ise tırnakçılık yöntemiyle para üstünün eksik verildiğini söyleyerek dolandırıcılık gerçekleştirdi. Aldıkları paralar ve çaldıkları zincirle iş yerinden ayrılan şahıslar, tırnakçılık yaptıkları anlarda iş yerinin güvenlik kameralarına da yakalandı. İş yeri çalışanlarının durumu fark edip şikayette bulunması üzerine polis ekiplerince yapılan takip sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şahısların tırnakçılık yaparak kuyumcu çalışanlarını dolandırdıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kasada işlem yaptıran şahıs, kasiyerin verdiği paraların eksik olduğunu söyleyerek tamamlanmasını istiyor. Bu sırada el çabukluğu ile elindeki paraları katlayan şahıs, avucuna sakladığı paraları arka cebine atıyor.

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