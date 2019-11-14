Tiyatro severler Gebze Kültür Merkezi'nde buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Kim Suçlu” isimli tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatroseverleri Gebze Kültür Merkezinde bir araya getirdi. Bağımlılık konusuna farkındalık oluşturulan tiyatro gösterisinde izleyenlere sosyal mesajlar verildi. Salonu dolduran tiyatroseverlerden tam not alan tiyatro gösterisi sonunda oyuncular izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 16 Kasım Cumartesi Hatice Kübra Tongar “Çocuklarımızla İtişmeyelim-İletişelim” konferansıyla devam edecek.