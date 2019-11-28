İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tiyatro severler GKM'de buluştu

Gebze Belediyesi Kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebzeli tiyatro severler GKM’de bir araya geldi.

Gebze Belediyesi Kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebzeli tiyatro severler GKM'de bir araya geldi.


15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Kahkaha Koridorları” isimli tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı. Performansları ile göz dolduran oyuncular Gebzeli tiyatro severler tarafından tam not aldı. Oyun sonunda oyuncuların performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Aralık ayında da birbirinden farklı konu ve konukları ile hız kesmeden devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.