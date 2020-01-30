Tiyatro severler GKM'de buluştu

Gebzeli tiyatro severleri GKM'de bir araya getiren “Bir Kadını Öldürmek” isimli tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı. İyi eğitimli ve çocuk sahibi bir kadının 10 yıllık evlilikten sonra kocasının baskılarıyla ve bencil yaklaşımıyla nasıl yalnızlaştığını, nasıl sona yaklaştığının anlatıldığı tiyatro gösterisi izleyiciye toplumsal mesajlar verdi. Gösterinin sonunda oyuncular izleyici tarafından uzun süre alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri şubat ayında Mustafa Ağırman'ın “Peygamberimizin hayatı” konulu konferansıyla devam edecek. 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan konferansa tüm Gebzeliler davetli.