TKBL: İzmit Belediyespor: 67 - Turgutlu Belediyespor: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 29.
hafta karşılaşmasında düşme hattındaki Turgutlu Belediyespor'u konuk eden İzmit Belediyespor, rakibine 72-67 mağlup oldu.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Burak Erkan, İzel Deniz Pehlivan, Celal Görmüş
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 8, Eda Şahin 15, Nur Sezen Yavuz, Deniz Aygül 11, Büşra Akgün 3, Asiah Monet Jones 12, Candide Öztürk 14, Ezgi Manlacı, Nuran Tutsak 2, Kardelen Gezgin 2
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Turgutlu Belediyespor: Şule Aktaş 4, Yasemin Güneş 7, Pelin Küccük 20, Dilek Topdemir 11, Deniz Şanlı 4, Tearra Ra Shawn Banks 26, Binnur Gülcan Aydoğmuş
Başantrenör: Kaan Altun
1.Periyot: 13-16 (Turgutlu Belediyespor lehine)
Devre: 34-29 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 52-52