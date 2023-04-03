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TKBL: İzmit Belediyespor: 67 - Turgutlu Belediyespor: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 29.

hafta karşılaşmasında düşme hattındaki Turgutlu Belediyespor'u konuk eden İzmit Belediyespor, rakibine 72-67 mağlup oldu.



Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Burak Erkan, İzel Deniz Pehlivan, Celal Görmüş


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 8, Eda Şahin 15, Nur Sezen Yavuz, Deniz Aygül 11, Büşra Akgün 3, Asiah Monet Jones 12, Candide Öztürk 14, Ezgi Manlacı, Nuran Tutsak 2, Kardelen Gezgin 2


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Turgutlu Belediyespor: Şule Aktaş 4, Yasemin Güneş 7, Pelin Küccük 20, Dilek Topdemir 11, Deniz Şanlı 4, Tearra Ra Shawn Banks 26, Binnur Gülcan Aydoğmuş


Başantrenör: Kaan Altun


1.Periyot: 13-16 (Turgutlu Belediyespor lehine)


Devre: 34-29 (İzmit Belediyespor lehine)


3.Periyot: 52-52

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