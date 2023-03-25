TKBL: İzmit Belediyespor: 71 - Boğaziçi Basketbol: 85

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 27.
hafta karşılaşmasında Boğaziçi Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 71-85 mağlup ayrıldı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Melikşah Mercan, Sait Nedim Çelik
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 5, Eda Şahin 3, Nur Sezen Yavuz 2, Deniz Aygül 7, Büşra Akgün 6, Candide Öztürk 6, Ezgi Manlacı 11, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Gabriela Marginean 31
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Boğaziçi Basketbol: Günesh Denise Karaoğlan 17, Meryem Gültekin 15, İrem Yalçın, Beyza Muriç, Deniz Çolakoğlu 15, Şevval Sıla Kaplan, Melisa Korkmaz 8, Gamze Sena Dülegöz 2, İrem Kililer, Monique Marie Reid 28
Başantrenör: Çağrı Demir
1 .Periyot: 26-26
İlk Yarı: 43-47 (Boğaziçi Basketbol lehine)
3.Periyot: 55-66 (Boğaziçi Basketbol lehine)