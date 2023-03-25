İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TKBL: İzmit Belediyespor: 71 - Boğaziçi Basketbol: 85

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 27.

hafta karşılaşmasında Boğaziçi Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 71-85 mağlup ayrıldı.



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Melikşah Mercan, Sait Nedim Çelik


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 5, Eda Şahin 3, Nur Sezen Yavuz 2, Deniz Aygül 7, Büşra Akgün 6, Candide Öztürk 6, Ezgi Manlacı 11, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Gabriela Marginean 31


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Boğaziçi Basketbol: Günesh Denise Karaoğlan 17, Meryem Gültekin 15, İrem Yalçın, Beyza Muriç, Deniz Çolakoğlu 15, Şevval Sıla Kaplan, Melisa Korkmaz 8, Gamze Sena Dülegöz 2, İrem Kililer, Monique Marie Reid 28


Başantrenör: Çağrı Demir


1 .Periyot: 26-26


İlk Yarı: 43-47 (Boğaziçi Basketbol lehine)


3.Periyot: 55-66 (Boğaziçi Basketbol lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.