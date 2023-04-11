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TKBL: İzmit Belediyespor: 72 - Tourism & Boğaziçi Basketbol: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali birinci karşılaşmasında Tourism & Boğaziçi Basketbol’u konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 72-70 galip ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali birinci karşılaşmasında Tourism & Boğaziçi Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 72-70 galip ayrıldı. Eşleşmenin rövanşı 14 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.



Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Uğur Özen, Barış Burak Durmuş, Barış Öztürk


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Eda Şahin 4, Deniz Aygül 22, Büşra Akgün 3, Asiah Monet Jones 16, Candide Öztürk X, Ezgi Manlacı 10, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 11


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Tourism & Boğaziçi Basketbol: Günesh Denise Karaoğlan 3, Meryem Gültekin 5, İrem Yalçın 2, Deniz Çolakoğlu 7, Şevval Sıla Kaplan 2, Melisa Korkmaz 23, Gamze Sena Dülegöz 3, İrem Kililer 3, Monique Marie Reid 22


Başantrenör: Çağrı Demir


1.Periyot: 21-18 (İzmit Beldiyespor lehine)


Devre: 37-43 (Tourism & Boğaziçi Basketbol lehine)


3.Periyot: 54-57 (Tourism & Boğaziçi Basketbol lehine)

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