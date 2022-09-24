TKBL: İzmit Belediyespor: 75 - Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor:58

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk haftasında İzmit Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u 75-58 mağlup etti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında İzmit Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 75-58 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Yücel Çilingir, Murat Amaç, Hüseyin Söylemezoğlu
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 7, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 15, Öykü Taşkın 3, Betül Erkoyuncu 2, Kym Danae Royster 12, Candide Öztürk 6, Ezgi Manlacı 9, Kardelen Gezgin 12, Betül Pehlivan 9
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: Sema Şenol 2, Yağmur Öztürk 10, Aslı Çil, Avinar Kaya 7, Fatma Nur Şimşek 2, İrem Sözen 6, Gizem Kumandanoğlu 8, Zakyia Jaloise Weathersby 23
Başantrenör: Murat Karahan
1.bPeriyot: 26-15 (İzmit Belediyespor lehine)
İlk yarı: 47-31 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 66-42 (İzmit Belediyespor lehine)