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TKBL: İzmit Belediyespor: 81 - BOTAŞ Gelişim: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin üçüncü haftasında BOTAŞ Gelişim’i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 81-70 galip ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında BOTAŞ Gelişim'i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 81-70 galip ayrıldı.



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Hakan Gerey, İzel Deniz Pehlivan, Görkem Süzen


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Deniz Aygül 14, Öykü Taşkın, Betül Erkoyuncu 4, Kym Danae Royster 19, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 10, Kardelen Gezgin 11, Betül Pehlivan 17


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


BOTAŞ Gelişim: Buket Ünal 9, Işık Su Güven 8, Saliha Mandıracı 9, Zeynep Budak, Rana Uçar 28, İdil Yeniçulha 1, Burcu Büyükayan 6, Gizem Havare, Ada Naz Çorum, Ceylin Beyza Altunpa 96, Aysude Yıldıztekin


Başantrenör: Cemal İlker Gözeneli


1. Periyot: 24-19 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 38-33 (İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 50-54 (BOTAŞ Gelişim lehine)

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