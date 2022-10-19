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TKBL: İzmit Belediyespor: 81 - Urla Belediyesi: 71

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi beşinci hafta karşılaşmasında Urla Belediyesi’ni konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 81-71 galip ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi beşinci hafta karşılaşmasında Urla Belediyesi'ni konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 81-71 galip ayrıldı.



Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Hakan Gerey, Hasan Mesut Demir, Onur Açıkyüz


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 9, Nur Sezen Yavuz 2, Derya Kavak, Deniz Aygül 8, Öykü Taşkın, Betül Erkoyuncu 2, Kym Danae Royster 15, Candide Öztürk 6, Ezgi Manlacı 21, Kardelen Gezgin 4, Betül Pehlivan 14


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Urla Belediyesi: Aslı Atıcı 4, Fatma Bayram 1, Revaziye Gönül Dönmez 19, Tuba Kaya 5, Özlem Yenidünya 18, Aylin Darınç 6, Neslihan Demir, Tuğçe Kanat 18


Başantrenör: Burak Ceranoğlu


1. Periyot: 16-10 (İzmit Belediyespor lehine)


İlk Yarı: 32-40 (Urla Belediyesi lehine)


3. Periyot: 62-49 (İzmit Belediyespor lehine)

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