TKBL: İzmit Belediyespor: 82 - Elazığ İl Özel İdare: 76

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Elazığ İl Özel İdare'yi ağırlayan İzmit Belediyespor maçtan 82-76 galip ayrıldı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Erkmen Kaya
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 9, Nur Sezen Yavuz 2, Deniz Aygül 20, Kym Danae Royster 8, Candide Öztürk 17, Ezgi Manlacı 9, Nuran Tutsak 3, Kardelen Gezgin 5, Betül Pehlivan 9
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Elazığ İl Özel İdare: Şenay Şale Sarısoy 11, Niray Sena Aral 2, Hilal Bayraktar 3, İlknur Yıldızhan Çetin 17, Öykü Taşkın 9, Hilal Ertaş, Fatma Ata 14, Channon Tiara Fluker 20
Başantrenör: Mehmet Özkan
1.Periyot: 11-23 (Elazığ İl Özel İdare lehine)
Devre: 42-39 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 62-54 (İzmit Belediyespor lehine)