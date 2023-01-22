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TKBL: İzmit Belediyespor: 86 - Elazığ Basketbol: 78

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 19.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Elazığ Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-78 kazandı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Nazlı Çisil Güngör, Alihan Civelek, Nami Sunay Soydan


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 8, Nur Sezen Yavuz 2, Deniz Aygül 25, Candide Öztürk 2, Ezgi Manlacı 18, Nuran Tutsak 4, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 4, Gabriela Marginean 23


Başantrenör: Hasan Fırat Okul



Elazığ Basketbol: Nuran Çoban, Esma Çelen Türk 4, Emine Adan 2, Beyza Nur Uruç 8, Mevre Şahin 3, Gizem Kaymaz 9, Dilara Göçmen 8, Selin Öztekin 18, Gülfer Tokatlı 2, Ameryst Danae Alston 24


Başantrenör: Güray Kurtuluş


1. Periyot: 20-21 (Elazığ Basketbol lehine)


Devre: 34-39 (Elazığ Basketbol lehine)


3.Periyot: 61-53 (İzmit Belediyespor lehine)

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