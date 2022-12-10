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TKBL: İzmit Belediyespor: 86 - Tarsus Belediyesi: 82

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Tarsus Belediyesi'ni ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-82 kazandı.



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Ahmet Köse, Ali Rıza Pinat


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 10, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 22, Kym Danae Royster 7, Candide Öztürk 13, Ezgi Manlacı 14, Nuran Tutsak 4, Kardelen Zengin, Betül Pehlivan 16


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Tarsus Belediyesi: Melis Dilara Lafatan, Cansu Yetiş 3, Ebru Torun 5, Nihal Güngör Yıldırım 5, Dilara Tongar 8, Yağmur Bul 13, Hande Kuzu 9, Sasha Samolia Goodlett 39


Başantrenör: Mustafa Secerlioğlu


1.Periyot: 23-18 (İzmit Belediyespor lehine)


İlk yarı: 46-46


3.Periyot: 70-68 (İzmit Belediyespor lehine)

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