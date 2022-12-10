TKBL: İzmit Belediyespor: 86 - Tarsus Belediyesi: 82

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 13.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Tarsus Belediyesi'ni ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmayı 86-82 kazandı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Ahmet Köse, Ali Rıza Pinat
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 10, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 22, Kym Danae Royster 7, Candide Öztürk 13, Ezgi Manlacı 14, Nuran Tutsak 4, Kardelen Zengin, Betül Pehlivan 16
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Tarsus Belediyesi: Melis Dilara Lafatan, Cansu Yetiş 3, Ebru Torun 5, Nihal Güngör Yıldırım 5, Dilara Tongar 8, Yağmur Bul 13, Hande Kuzu 9, Sasha Samolia Goodlett 39
Başantrenör: Mustafa Secerlioğlu
1.Periyot: 23-18 (İzmit Belediyespor lehine)
İlk yarı: 46-46
3.Periyot: 70-68 (İzmit Belediyespor lehine)