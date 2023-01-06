TKBL: İzmit Belediyespor: 93 - Emlak Konut Gelişim: 81

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Emlak Konut Gelişim'i konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 93-81 kazandı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Metin Erol, Murat Genç, Furkan Söylemezoğlu
İzmit Belediyespor: Esma Nur Engin, Senay Zeybek 17, Nur Sezen Yavuz 12, Derya Kavak, Deniz Aygül 5, Candide Öztürk 4, Ezgi Manlacı 19, Nuran Tutsak 2, Kardelen Gezgin 7, Betül Pehlivan 13, Gabriela Marginean 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Emlak Konut Gelişim: Ece Erginay, İrem Aleyna Akat 8, Ceren Akpınar 20, Nimet Çalışkan 11, Berfin Sertoğlu 11, Eda Balkan 7, Feray Laiç, Sıla Kaya 6, İclal Duranoğlu 6, Milena Marjanovix 12
Başantrenör: Vedat Sağlık
1.Periyot: 18-15 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 43-26 (İzmit Belediyespor lehine)
3.Periyot: 68-49 (İzmit Belediyespor lehine)