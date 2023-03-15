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TKBL: İzmit Belediyespor: 97 - DİBA: 68

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 25.

hafta karşılaşmasında DİBA'yı konuk eden İzmit Belediyespor maçı 97-68 kazandı



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Amaç, Mustafa Candemir Tabak


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 17, Eda Şahin 7, Nur Sezen Yavuz 5, Derya Kavak 3, Deniz Aygül 9, Candide Öztürk 17, Ezgi Manlacı 8, Nuran Tutsak 4, Kardelen Gezgin 5, Betül Pehlivan 17, Gabriela Marginean 5


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


DİBA: Melis Uçar 10, Melike Gültekin 2, Bahar Kocaoğlu 6, Beril Arık 15, Melisa Eroğlu 18, İlkay Maşa Hergüner 15, Şükran Çapalı, Başak Gemalmaz 2


Başantrenör: Özgür Güvenç


1. Periyot: 24-13 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 51-30 (İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 72-43 (İzmit Belediyespor lehine)

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