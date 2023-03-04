TKBL: İzmit Belediyespor:67 - Kırklareli Basketbol: 82

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Alper Can Bozyel
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Nur Sezen Yavuz 5, Deniz Aygül 12, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 9, Nuran Tutsak 1, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 17, Gabriela Marginean 17
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Kırklareli Basketbol: Rabia Gülşah Çelebi 14, Seda Öztürk 9, Fahriye Bayraktar 15, Saynur Tozlu 6, Ece Zatsan, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Aliyah Daija Mazyck 36, Büşra Turan, Monalya Kızılbulak
Başantrenör: Kerem Aşıcı
1. Periyot: 26-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 47-32 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 58-57 (İzmit Belediyespor lehine)