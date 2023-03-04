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TKBL: İzmit Belediyespor:67 - Kırklareli Basketbol: 82

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Kırklareli Basketbol'u konuk eden İzmit Belediyespor, karşılaşmadan 67-82 mağlup ayrılırken, haftalar sonra ilk mağlubiyetini aldı.



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: Turgut Işık, Seyhan Topaloğlu, Alper Can Bozyel


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 6, Nur Sezen Yavuz 5, Deniz Aygül 12, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 9, Nuran Tutsak 1, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 17, Gabriela Marginean 17


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Kırklareli Basketbol: Rabia Gülşah Çelebi 14, Seda Öztürk 9, Fahriye Bayraktar 15, Saynur Tozlu 6, Ece Zatsan, Nurcan Ceren Ciğerci 2, Aliyah Daija Mazyck 36, Büşra Turan, Monalya Kızılbulak


Başantrenör: Kerem Aşıcı


1. Periyot: 26-19 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 47-32 (İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 58-57 (İzmit Belediyespor lehine)

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