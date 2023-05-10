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TKBL Play-Off Finali: İzmit Belediyespor: 71 - Antalya Güneşi: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin play-off finali 1.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off finali 1. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ne 72-71 mağlup oldu.



Salon: Kocaeli Atatürk


Hakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Uyanık, Havva Mirhan Ateşer


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 15, Eda Şahin 4, Nur Sezen Yavuz, Deniz Akgül 4, Büşra Akgün 3, Asiah Monet Jones 21, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 12, Nuran Tutsak, Betül Pehlivan 12


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 17, Çisem İncel, Betül Kutlu 5, Özge Gonzalez 2, Ceyda Necmiye Bekar, Egesu Kurtyemez, Mikayla Amari Cowling 30, Seda Tabakçı 9, Sevgi Güleç 9


Başantrenör: Mithat Özciğer


1.Periyot: 21-19 (İzmit Belediyespor lehine)


Devre: 40-40


3.Periyot: 55-57 (Alanya Belediyespor Antalya Güneşi lehine)

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