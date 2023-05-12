TKBL Play-Off: İzmit Belediyespor: 97 - Antalya Güneşi: 62

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin Play-Off finali ikinci maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni konuk eden İzmit Belediyespor maçı 97-62 kazanarak seride durumu 1-1 yaptı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin Play-Off finali ikinci maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni konuk eden İzmit Belediyespor maçı 97-62 kazanarak seride durumu 1-1 yaptı.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Aydın Karaçam, Murat Genç, Sibel Koç
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 13, Eda Şahin 9, Nur Sezen Yavuz 4, Derya Kavak 2, Deniz Aygül 12, Büşra Akgün 9, Asiah Monet Jones 15, Candide Öztürk 7, Ezgi Manlacı 4, Nuran Tutsak 6, Kardelen Gezgin 5, Betül Pehlivan 11
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 6, Çisem İncel 2, Betül Kutlu 3, Özge Gonzalez, Ceyda Necmiye Bekar 3, Egesu Kurtyemez 11, Mikayla Amari Cowling 16, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 8, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç 13
Başantrenör: Mithat Özciğer
1. Periyot: 31-16 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 46-33 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 70-48 (İzmit Belediyespor lehine)