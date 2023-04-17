TOGG'un logosunu çiçeklerle işlediler

Gebze Belediyesi ekipleri, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un logosunu çiçeklerle işledi.

Baharın gelmesiyle Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, ana arter ve kavşakları çiçek ve bitkilerle donatıyor. Anibal Kavşağında çiçeklendirme çalışması yapan ekipler, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un logosunu çiçeklerle işledi. Ekiplerin çiçeklendirme çalışması güzel görüntüler oluşturdu.