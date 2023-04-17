İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TOGG'un logosunu çiçeklerle işlediler

Gebze Belediyesi ekipleri, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un logosunu çiçeklerle işledi.

Gebze Belediyesi ekipleri, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un logosunu çiçeklerle işledi.


Baharın gelmesiyle Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, ana arter ve kavşakları çiçek ve bitkilerle donatıyor. Anibal Kavşağında çiçeklendirme çalışması yapan ekipler, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un logosunu çiçeklerle işledi. Ekiplerin çiçeklendirme çalışması güzel görüntüler oluşturdu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.