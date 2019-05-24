Tohum desteği, çiftçilerin yüzünü güldürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin hayvancılık faaliyetlerini verimli şekilde yapabilmesi amacıyla yüzde 50 hibe ile yem bitkisi tohumu desteği veriyor. Verilen desteklerle tarlalara yem bitkisi tohumu eken Kocaelili çiftçiler, daha fazla yem elde ederek hayvanlarına rahat bir şekilde bakıyor. Yüzde 50 hibe ile tohum desteği alan Kandıralı çiftçiler Ahmet Kan ve İsmail İlter şimdilerde tarlalarındaki yem bitkilerini hasat etmeye hazırlanıyor.

2018 yılı sonbahar ve ilkbahar sezonunda 663 ton yem bitkisi tohumu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibe desteğiyle 4 bin 746 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği verildi. 2018 yılında çiftçilere Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 3 milyon 41 bin TL tutarında destekleme yapıldı. 2019 yılı ilkbahar sezonunda bin 469 çiftçiye yem bitkisi desteği ile 1 milyon 286 bin TL tutarında destek verildi. Çiftçilerin hayvanlarına yedirmeleri için verilen tohum desteği kapsamında arpa, mısır, macar fiğ, süt otu, tritikale, köykur mera karışımı, yonca ve yem bezelyesi tohumu veriliyor.

Kocaeli Kandıra ilçesi Babaköy'nde yaşayan Ahmet Kan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan tohum desteği kampanyasından 110 paket yem bitkisi tohumunu yüzde 50 hibe ile aldı. Yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Kan, “Çiftçilikle ve aynı zamanda hayvancılıkla uğraşıyorum. 150 dönümde tritikale ve bezelye ve sılajlık mısır ektim. Büyükşehir Belediyesinden yıllardır tohum desteği alıyoruz. Sonbahar ekimi için gübre yardımları oldu. Geçen seneki hasatta dönümünden 25 - 30 balya arasında yem alıyoruz. Bu yardımlar bizler için çok önemli” dedi.

Kandıra ilçesi Kızılcapınar köyünde yaşayan Çiftçi İsmal İlter de yüzde 50 hibe desteği kapsamında 43 paket yem bitkisi tohumu aldı. 45 senedir çiftçilik yaptığını belirten İlter, “Tohum desteği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Geçen sene gübre vermişlerdi bu yıl da Buğday, Arpa ve Mısır tohumlarını aldık. Tohum desteğiyle birlikte 10 dönüm ekeceğimize 20 dönem ekiyoruz. Bu sene 20 dönüm arpa otu, 18 dönüm mısır ve 15 dönüm buğday ektik. Burada sağladığımız besinlerle hayvanlarımıza bakıyoruz. Tohum desteğiyle daha çok yem üretebildiğimiz için hayvan bakmamız daha da kolaylaştı” diye konuştu.